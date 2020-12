Checo Pérez se despide de Racing Point entre aplausos

La temporada 2020 de la Formula 1 llegó a su fin en Abu Dhabi y Sergio Checo Pérez finalizó su relación con Racing Point, por lo que el piloto mexicano fue despedido entre aplausos por los miembros de la escudería británica.

A través de Twitter, Racing Point compartió el momento en el que Checo Pérez se despide de su equipo y abraza a cada uno, mientras los aplausos se escuchan de fondo.

El originario de Guadalajara, Jalisco, no fue tomado en cuenta para la campaña 2021 y en su lugar llegará el alemán Sebastian Vettle, quien deja Ferrari.

'Checo' Pérez concluye cuarto su mejor temporada de Fórmula Uno

Lamentablemente pare el piloto mexicano, no pudo terminar el GP de Abu Dhabi, debido a un problema mecánico. Esto provocó una gran frustración a Sergio y a su equipo de mecánicos, por lo que el mismo Pérez publicó un video en el que se ve consolando a un integrante de Racing Point.

Checo Pérez está a la espera de que Red Bull dé a conocer su decisión sobre quién acompañara a Max Verstappen el próximo año, si él, Alexander Albon o Nico Hulkenberg.

En caso de que Sergio no sea el elegido, se tomará un año sabático para analizar su futuro y posiblemente regrese para el 2022. Por lo mientras, Checo concluyó su décima temporada en la F1, donde obtuvo 10 podios, siete con Racing Point, antes conocida como Force India, y una victoria en el GP de Sakhir 2020.

Seven years of brilliant memories. Thank you for being a teammate and a friend. We wish you nothing but the very best for the future, amigo. You'll always be part of the family ❤️ #GraciasCheco#AbuDhabiGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/qvNbU6APdP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 13, 2020