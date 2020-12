Cristiano Ronaldo: "¿quién dijo que los hombres no lloran? todos tenemos sentimientos"

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, y no es para menos, ya que el atacante portugués ha destacado en el balompié internacional, gracias a su gran habilidad con el esférico; sin embargo, el luso mostró su lado más sensible ante el boxeador Gennady Golovkin, quien lo entrevistó para una serie de documentales 'Parallel Worlds' de DAZN.

El atacante de la Juventus de Turín recordó sus inicios. "Ha sido duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que uno crece, curten tu carácter y personalidad", dijo.

CR7 recordó lo difícil que fue dejar a su familia tan joven, pero es consciente que todo sacrificio es parte de una recompensa. "Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró. Me fui y lloraba diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre", añadió.

Cuando dos mundos paralelos se tocan, suceden cosas extraordinarias 🌎 🌍 Cristiano Ronaldo y Gennady Golovkin, mano a mano en 'Parallel Worlds' Solo en #DAZN pic.twitter.com/AVknio6Cvq — DAZN España (@DAZN_ES) December 15, 2020

La entrevista tocó el lado más humano y sensible de Cristiano, quien dejó en claro que todo ser humano tiene sentimientos. "Creo que es bueno tener emociones, yo no oculto quién soy. La gente dice que los hombres no lloran pero, ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones, y hay que expresarlos".

PREFIERE VER OTROS DEPORTES

Durante la charla con el pugilista, el futbolista portugués confesó que pese a amar lo que hace, a veces en televisión prefiere ver una pelea de box o artes marciales mixtas, antes que mirar un partido de futbol. "Jugar futbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en la televisión. Entre un partido de futbol o ver un combate de boxeo o UFC, elijo el boxeo y la UFC", señaló.

El Comandante es consciente de que él fue hecho para el futbol, pues a su consideración, cada persona nace con un don y talento distinto. "No creo que hubiese podido ser boxeador, es duro. Tienes que nacer para eso, con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio y dije: 'voy a agarrar esta oportunidad con mis manos"".

Cristiano Ronaldo practicó un poco de boxeo con Gennady Golovkin, quien regresa al ring este viernes, para medirse ante Kamil Szeremeta. "El boxeo es un poco más difícil, porque cuando compites estás solo. Trabajas en el gimnasio, tienes a tu equipo, pero ellos luego no juegan contigo, sólo entrenan junto a ti. En nuestro caso es distinto, es más divertido porque entrenamos, nos reímos, es un tipo de sacrificio distinto".

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: