"Mucha gente no ve bien mi salida, pero estoy tranquilo": Joao Maleck

Joao Maleck fue puesto en libertad tras año y medio de prisión en Puente Grande en Jalisco, pues el futbolista mexicano salió tras pagar una fianza de tres millones de pesos, luego del accidente automovilístico en el que se vio involucrado en junio de 2019, donde lamentablemente murió una pareja de recién casados.

Mucho se ha hablado de la libertad que vuelve a tener el actual elemento de Santos Laguna, situación de la que él está consciente; sin embargo, aseguró que durante todo este tiempo, se esforzó para ser una mejor persona, hecho que buscará demostrar fuera de prisión.

Cabe señalar que como aún pertenece a las fuerzas básicas de Santos Laguna, Maleck fue atendido durante todo este tiempo por un psicólogo que envió el club.

"Mucha gente no ve con buenos ojos mi salida, pero estoy tranquilo porque sé que voy a ser un ejemplo para muchos, es lo que he trabajado en este año y medio. En todo este tiempo, pude crecer como persona, no tengo ningún temor, sé que puedo ayudar a la sociedad más que afectarla", mencionó este miércoles ante los medios de comunicación.

"Dios me dio una segunda oportunidad y es por obvias razones que estoy más que preparado", añadió.

Maleck compareció este miércoles ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco (UMECAS), para conocer las condiciones en las que saldrá de prisión, las cuales le serán notificadas por escrito.

El juvenil reiteró que buscará a los familiares de las víctimas para ofrecerles una disculpa por lo sucedido, además de que nuevamente señaló que se hará responsable económicamente de los dos pequeños que perdieron a su padre.

