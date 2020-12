Quedaron definidas las semifinales de la Supercopa de España 2020-2021, en donde el Real Madrid buscará defender su corona; sin embargo, el Barcelona hará lo propio para intentar reafirmarse como el equipo más ganador en dicha competencia.

El conjunto culé se medirá ante la Real Sociedad el miércoles 13 de enero en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, mientras que el cuadro merengue jugará ante el Athletic Club un día después, en La Rosaleda de Málaga.

BREAKING NEWS❗️ We'll face @RealSociedadEN in the semifinals of the Spanish Super Cup! (January 13 in Córdoba) pic.twitter.com/aUl8Pe7dcl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020