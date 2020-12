Rusia se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio

Luego de la audiencia realizada el pasado noviembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), dio a conocer la sanción para Rusia, país que se vio involucrado en un escándalo de dopaje, el cual lo llevó a ser excluido por los próximos cuatro años de las máximas competencias deportivas; sin embargo, este jueves fue otra la determinación.

Rusia apeló ante el TAS la sanción, y tras la investigación correspondiente, no serán cuatro los años que el país estará fuera, sino dos, tiempo en el que no participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en 2021, ni en los Juegos de Invierno de 2022, que se llevarán a cabo en Pekín.

Sin duda alguna es un duro golpe para el deporte ruso, ya que en la mayoría de los eventos deportivos a nivel nacional, tienen dignos representantes. La única forma en que los atletas puedan competir en la próxima justa olímpica, es que comprueben que no han estado involucrados en ningún tema de dopaje, de ser así, podrán participar, pero sin utilizar el nombre de su país, ni la bandera y, en caso de victoria, no podrán entonar su himno.

Cabe recordar que la polémica se dio tras manipular la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú. Las manipulaciones hacen imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos y que están incluidos en la base de datos violaron las reglas antidopaje entre 2012 y 2015, por lo que el AMA consideró que Rusia ha intentado encubrir posibles positivos.

¿QUÉ PASARÁ CON LA FIFA Y UEFA?

Aunque aún no hay una respuesta concreta para ello, medios locales rusos aseguran que el país no podrá participar en la próxima Copa del Mundo de Catar 2022; sin embargo, buscarán que la sanción no se contemple para las competencias de la FIFA y la UEFA.

Dentro de la FIFA se perderían el próximo Mundial, mientras que en la UEFA, no tendrían participación en la Eurocopa.

