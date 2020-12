Postergan el Abierto de Australia para la segunda semana de febrero

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, comenzará en 2021 en la segunda semana de febrero, un retraso de casi un mes respecto a sus fechas más tradicionales e inicialmente programadas, según anunció este miércoles a última hora la ATP.

Las informaciones de las últimas semanas dejaban caer que el torneo de Melbourne no se iba a disputar en enero, como suele ser habitual, por las restricciones del coronavirus. Estaba previsto que se jugase del 15 al 31 de enero, pero finalmente se ha desplazado hasta febrero, del 8 al 21.

"Las fechas reservadas del 15 al 31 de enero permitirán viajar y realizar un período de cuarentena de 14 días a todos los jugadores y acompañantes de sus equipos que acudan a Melbourne, de acuerdo con los requisitos de las autoridades de salud pública e inmigración australianas", indicó la ATP.

El organismo recalcó que esta "cuarentena controlada permitirá a los jugadores prepararse antes de la Copa ATP en Melbourne con 12 equipos", apuntó la ATP" y aclaró que la fase previa masculina del 'grande' se llevará a cabo en Doha del 10 al 13 de enero.

