Cristiano Ronaldo, con 'mala cara' ante el premio a Robert Lewandowski

Cristiano Ronaldo, junto a Lionel Messi y Robert Lewandowski, fueron los finalistas en los Premios The Best dentro de la categoría "jugador del año", galardón que conquistó con méritos propios el atacante polaco, luego de una temporada de ensueño a nivel individual y grupal con el Bayern Múnich.

Pero más allá del premio, el delantero portugués dio de qué hablar, luego de mostrarse con 'mala cara' durante la ceremonia, desde que apareció en el XI ideal de la FIFA, hasta que compartió escena con Lewandowski y Messi.

Fue evidente la incomodidad de Cristiano Ronaldo, desde lo que mostró en su rostro, hasta la manera de sentarse frente a una cámara, que los transmitió ante millones de personas alrededor del mundo.

El momento no pasó por desapercibido de las redes sociales, que comenzaron a criticar y a burlarse del elemento de la Juventus de Turín.

Cristiano Ronaldo's reaction to Robert Lewandowski's triumph as Player of the year. Event organized via visioconférence @Cristiano pic.twitter.com/XshDJuKVS0

— Dewah Fabrice Teh Real🇨🇲 (@teh_dewah) December 17, 2020