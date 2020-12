Checo Pérez: "Red Bull tiene la misma mentalidad ganadora que yo"

Sergio Checo Pérez ofreció sus primeras palabras como piloto de Red Bull, escudería que lo fichó para la temporada 2021 de la Fórmula 1. El piloto mexicano correrá junto a Max Verstappen, mientras que Alex Albon pasa a ser piloto de reserva.

El deportista tapatío agradeció la oportunidad de unirse a uno de los equipos más competitivos del Gran Circo, pero a su vez destacó que al igual que él, Red Bull tiene una mentalidad ganadora. “Pueden estar seguros de que daré toda mi atención la próxima temporada. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo y sé que estoy aquí para rendir y ayudar al equipo a luchar por otro título", dijo.

“Estoy increíblemente agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para Red Bull Racing en 2021. La oportunidad de correr para un equipo que compite por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula Uno y lo será. Sea un momento de orgullo subir a la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max", añadió.

🗣 "The Team has the same winning mentality as me and I know I am here to perform." @SChecoPerez on joining the Team 👊 #HolaCheco 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Lh4Pg32ACZ

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020