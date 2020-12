OFICIAL: Checo Pérez es nuevo piloto de Red Bull

Las especulaciones llegaron a su fin. Sergio Checo Pérez es nuevo piloto de Red Bull para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Con méritos propios, el deportista tapatío logró firmar con la escudería austriaca, que decidió no continuar con Alex Albon de titular, pues el juvenil ahora será piloto de reserva.

La llegada de Checo Pérez a Red Bull se da tras la brillante actuación que tuvo en la campaña 2020, en donde terminó como el cuarto mejor piloto, únicamente por debajo de los dos Mercedes y ahora su compañero, Max Verstappen, además de conseguir su primera victoria en el Gran Circo durante el Gran Premio de Sakhir.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2020