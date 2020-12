Gennady Golovkin tiene un regreso triunfal y espera al 'Canelo' Álvarez

Gennady Golovkin volvió a lucir dentro de un cuadrilátero después de más de un año de inactividad para noquear al polaco Kamil Szeremeta.

En una pelea en la que estaban en juego los cinturones de la OMB y la FIB, el pugilista de 38 años mostró su poderío como en sus mejores épocas para forzar la detención de la reyerta en siete rounds.

Golovkin no tuvo problema alguno ante el polaco y retador obligatorio, Kamil Szeremeta y sumar su defensa número 21 en su carrera.

GGG knocks Szeremeta down AGAIN 💪 pic.twitter.com/8uUuF8xnxq

El polaco, retador mandatorio por el organismo, fue presa fácil para GGG quien lo mandó a la lona apenas en el primer asalto, mismo que lo dejó tocado para el resto del encuentro.

Golovkin, con su adiestrada derecha dominó la pelea y aprovechó un boxeo más cerebral para evitar el ataque de Szeremeta y golpear en el cuerpo.

Apenas en el cuarto round el polaco volvió a visitar la lona gracias a un potente izquierdazo por parte del campeón observó el daño recetado por Gennady Golovkin en el ojo izquierdo, y ya no lo dejó continuar.

GGG was in cruise control all night long. 💯

Golovkin pone ahora su récord en 41 victorias, 36 de ellas por el poder de sus manos, 1 derrota y 1 empate.

Con esta victoria, 'GGG' rompe empate con Bernard Hopkins por la mayor cantidad de defensas de título en peso mediano (21)

Si ‘Canelo’ Álvarez consigue ganar mañana por la noche ante Callum Smith, todo está listo para una trilogía entre ambos pugilistas.

GGG will have his eyes on #CaneloSmith tomorrow night 👀 pic.twitter.com/273C7RzGlK

