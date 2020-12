Jesé, ex futbolista del PSG, envuelto en la polémica tras comentario machista

Jesé Rodríguez, ex futbolista del París Saint-Germain, se encuentra envuelto en la polémica, luego de lanzar un comentario machista a través de sus redes sociales, el cual ha generado controversia, aunque es importante señalar que no es la primera ocasión que esto sucede con el futbolista español.

El jugador español ocupó la cuenta de Instagram que usa para promocionarse como cantante, para emitir un comentario acerca de las mujeres, el cual no tardó en causar revuelo.

"Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos", escribió.

Se especula que el comentario fue dirigido para una de sus ex parejas; sin embargo, sus seguidores lo catalogaron como machista, por la referencia que hizo sobre las mujeres.

Jesé Rodríguez dejó de pertenecer al PSG este año, pues el conjunto parisino lo despidió tras una serie de polémicas, mismas que han manchado su carrera profesional. El futbolista ha militado en clubes como el Real Madrid, U.D. Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting Lisboa y el París Saint-Germain.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: