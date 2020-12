¿'Chofis' López al León? Ignacio Ambriz lo considera como el sustituto de Luis Montes

Ignacio Ambriz, flamante campeón de la Liga MX, cuenta con uno de los planteles más completos del momento, pero ya plantea algunos sustitutos para hacer una renovación, así con Luis Montes.

En entrevista con el programa de radio Super Gol, Ambriz señaló que considera a Javier Eduardo López cpmp refuerzo para la siguiente temporada y lo ve como un posible sustituto para Luis Montes, quien a pesar de su talento, ya le quedan pocos años dentro del futbol.

"Me gusta, a mi punto de vista es el que más se acerca a jugar como el Chapo Montes. Es cierto que no ha jugado mucho, pero es una posibilidad. Necesito hablar bien con la directiva, también pensando que Luis (Montes) ya tiene 34 años.

A Eduardo López lo conozco desde los 15 años cuando estuve en Chivas, lo llevé a entrenar con el primer equipo. Si se puede dar esa posibilidad, la verdad que lo trataría de ayudar para que vuelva a jugar", señaló.

También planteó que otro de los jugadores transferibles de Chivas, Alexis Peña, sería una opción para reforzar la zona baja de los panzas verdes.

"Tuve una plática con Jesús Martínez y con Rodrigo Fernández (director deportivo) antes de venir. Bajas habrá uno o dos a lo mucho, hay la inquietud de Pedro Aquino que no he hablado con él, de ahí en fuera no me gustaría que se fuera; con Nacho González hablé con él en estos días le dije que no se retirara, que me ayudara este semestre por el doble torneo que tenemos", culminó.

Publimetro te recomienda