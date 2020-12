El mexicano Juan Toscano es cortado por los Golden State Warriors

Desafortunadas noticias para el basquetbolista mexicano Juan Toscano, quien fue cortado por los Golden State Warriors para la próxima temporada de la NBA, así lo dio a conocer el equipo este sábado.

El alero azteca no tenía contrato garantizado con el equipo, razón que lo llevó a quedar fuera de él, pues no fue uno de los 15 seleccionados para permanecer, cantidad máxima que deben tener, de acuerdo al reglamento oficial.

Juan Toscano debutó en la NBA el pasado 8 de febrero. Con Golden State Warriors firmó por tres años; sin embargo, la temporada 2020-2021 y 2021-2022 no estaban garantizadas.

Durante la campaña anterior, Toscano disputó 13 partidos oficiales, siendo titular en seis de ellos; promedió 5.3 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo y 0.4 tapones en 20.9 minutos por partido.

The Warriors have waived forward Juan Toscano-Anderson.

Juan averaged 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists, and 1.00 steals in 20.9 minutes over 13 games last season.

The roster currently stands at 15 players and one two-way contract. pic.twitter.com/pdRaqOSBLu

— Golden State Warriors (@warriors) December 19, 2020