Zidane no se preocupa con renovar con el Real Madrid: "Tengo contrato hasta 2022"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que piensa cumplir su contrato y que no va a "pedir nada" a mayores, solo "seguir trabajando", además de advertir del peligro del partido de La Liga Santander de este domingo ante el Eibar en Ipurua, para el que ha pedido no relajarse tras los últimos buenos resultados.

"Tengo contrato hasta 2022, no voy a pedir nada. Voy a seguir trabajando. Tengo la suerte de poder decir que estoy en el mejor club del mundo. Espero que los jugadores se queden y podamos seguir con ellos", declaró en rueda de prensa. "Yo no me pongo ninguna nota. Estoy muy agradecido de estar aquí, de poder entrenar a este equipo y de ser entrenador del Real Madrid", añadió.

En esta política de renovaciones que comenzará próximamente podría ser protagonista el capitán Sergio Ramos. "Lo veo muy bien, tiene determinación de seguir; cuando el jugador quiere seguir, significa mucho. Le veo muchos años jugando al fútbol, se cuida mucho. Si quiere seguir, tiene muchas posibilidades de jugar mucho tiempo. No me sorprendo nunca de lo que hace Sergio", indicó.

Además, el técnico francés recalcó que Isco Alarcón está "bien aquí", y no espera que ningún jugador abandone el equipo en el mercado de invierno. "Estoy contento con los jugadores y voy a contar con todos. Hasta final de enero, puede pasar de todo. Mis jugadores son los más importantes, los mejores, y quiero contar con todos", dijo, antes de hablar de Marcelo y de su preparador físico personal. "No es el primero. Son jugadores que se cuidan mucho. Lo que quiere hacer Marcelo es cuidarse para hacerlo bien cuando le toque jugar. Me parece bien", apuntó.

Publimetro te recomienda

Gennady Golovkin tiene un regreso triunfal y espera al ‘Canelo’ Álvarez El peleador kasajo noqueó a Kamil Szeremeta para retener los títulos de peso mediano de la FIB y OMB