Canelo Álvarez: "me catalogan como el mejor del mundo, hoy lo demostré"

Saúl Canelo Álvarez derrotó contundentemente al británico Callum Smith, combate que se fue hasta los 12 rounds, y fueron los jueces los que tuvieron que definir al campeón, aunque la tarea fue sencilla, ya que el mexicano se mostró mejor de inicio a fin.

Tras conquistar los títulos mundiales de la AMB y el CMB, el deportista tapatío, fiel a su estilo, aseguró que este sábado demostró que es el mejor del mundo. “Smith es un peleador muy fuerte, lo demostró. Todos me catalogan como el mejor del mundo, soy el mejor del mundo y hoy lo demostré".

Canelo Álvarez elogió la resistencia de Callum Smith, quien le aguantó todos los rounds. "Me siento muy fuerte en este peso, me desgasto menos. Ya lo demostré con el número uno del mundo, me vi muy fuerte, tras 13 meses sin pelear, me siento mejor que nunca”.

Foto tomada: MEXSPORT

Ya como campeón del mundo en esta categoría, Canelo está convencido que su meta será unificar los títulos de las 168 libras, sin importar el rival al que le pongan frente a él. "No le doy la vuelta a ningún rival, me preparo para pelear con los mejores".

Finalmente, el pugilista azteca dejó abierta la puerta para pelear nuevamente ante Gennady Golovkin. "He peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin está bien. Yo enfrento grandes retos, no le doy la vuelta a los retos, quiero seguir siendo el mejor", concluyó.

