La reina del fitness, Jen Selter, presume su abultado vientre

La gurú del fitness, Jen Selter, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que su vientre luce abultado, como si estuviera embarazada; sin embargo, ella aclaró que se trataba de su “bebé de comida”.

La estadounidense compartió la grabación en Instagram y explicó que se encontraba así de hincada debido a que comió mucho; además de una combinación de estrés, falta de sueño, casi esa época de cada mes y un poco de intolerancia a la comida.

VIDEO: Futbolista propina tremenda patada en la cabeza a contrario

¡OFICIAL! Santiago Solari es nuevo entrenador del América

“La perfección NO existe, lo cual es fácil de olvidar cuando pasamos tanto tiempo en las redes sociales viendo las imágenes perfectas de todos con la mejor iluminación, ángulos, etc. Me hincho y no camino con abdominales 24/7”, escribió Selter.

También hizo énfasis en que es normal que el cuerpo cambie algo largo del día y le pidió a todas las mucheres que no se avergüencen de su físico. “Ama tu cuerpo en todas sus formas. Eres hermosa y no deberías ser demasiado dura contigo”, agregó.

La reina del fitness irrumpió en el mundo a través de las redes sociales y deslumbró a millones con sus tonificados glúteos y su gran figura. En Instagram es toda una celebridad con 12.7 millones de seguidores y ahí comparte rutinas de ejercicios y dietas.