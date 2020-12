Lionel Messi dejaría Barcelona por Miami

Miami parece que será el nuevo destino de Lionel Messi. De acuerdo con información de la Cadena Ser, el argentino se estaría mudando a Estados Unidos en 2023, por lo que al menos permanecería otros dos años con el Barcelona.

Leo se compró un departamento en el edificio Porsche, que se ubica en Sunny Isles. El valor de la propiedad supera los 8 millones de dólares.

Messi ya declaró en entrevista con la Sexta que tiene la ilusión de experimentar la vida en Estados Unidos. “Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé, no es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver”.

De esta forma, la Pulga estaría jugando en el Inter Miami, club del inglés David Beckham, quien ya ha expresado su deseo de contar con el futbolista argentino.

El contrato de Messi con el Barcelona finaliza en junio de 2021 pero estaría esperando que se elija a un nuevo presidente para negociar su renovación la cual sería por dos años.