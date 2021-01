La F1 modifica su calendario para 2021; ¿qué pasa con México?

El inicio de la temporada de Fórmula Uno se ha demorado luego de que el Gran Premio de Australia se atrasó de marzo a noviembre por la pandemia del coronavirus.

La carrera que debía disputarse en Melbourne el 21 de marzo pasará al 21 de noviembre. El Gran Premio de China también se atrasó, pero aún no hay nueva fecha. Las estrictas restricciones de viaje por la pandemia hacen de Australia y China unos de los países con más difícil acceso para los equipos de la competición.

La temporada arrancará con el Gran Premio de Bahrein el 28 de marzo en Sakhir, menos de cuatro meses después de que el mismo circuito albergase dos pruebas de la temporada 2020.

El calendario contará con una carrera en el circuito de Imola, en Italia, el 18 de abril, una semana después de la fecha prevista inicialmente para la de China. Sigue habiendo una vacante para el 2 de mayo.

Demorar el GP de Australia supone también retrasar el final de la temporada en Abu Dhabi en una semana, al 12 de diciembre.

2021 CALENDAR UPDATE

🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing

Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA

— Formula 1 (@F1) January 12, 2021