Bayern Múnich es eliminado de la Pokal por equipo de Segunda división

Primera sorpresa del año en el futbol de Alemania, después de que el Bayern Múnich fue eliminado de segunda ronda de la Pokal por el KSV Holstein de la segunda división alemana.

En un partido que parecía controlado para los bávaros, gracias a los goles de Gnabry, al 14’ y de Leroy Sané, al 47’, pero el equipo modesto respondió con una agónica anotación de Wahl, al minuto 90+2, lo que llevó el encuentro a tiempos extras.

Bayern, que buscaba su título 21 en esta competencia, no encontró la fórmula para derribar el muro del KSV Holstein en la prórroga, a pesar de contar con sus figuras como Müller, Lewandowski y Manuel Neuer.

Concluyeron los 120 minutos y la serie se definió en la tanda de penales. Tras una tanda perfecta para ambas escuadras, fue el zaguero Marc Roca quien falló el sexto tiro para darle esperanza al equipo de segunda división. Ante la oportunidad, Bartels venció a Neuer y la alegría invadió el campo de Holstein-Stadion, tras conseguir el histórico triunfo.

HOLSTEIN KIEL PULL OFF THE UPSET OVER BAYERN MUNICH IN THE DFB POKAL! 😱😱 pic.twitter.com/CwvsZtf7un

— ESPN FC (@ESPNFC) January 13, 2021