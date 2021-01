L.A. Park e Hijo de L.A. Park, nuevos campeones mundiales de pareja de MLW

Con una intervención de su segundo vástago, L.A. Park e Hijo de L.A. Park se convirtieron en nuevos campeones mundiales de parejas de la empresa Major League Wrestling (MLW), en Estados Unidos, tras vencer a Marshall y Ross Von Erich.

La lucha, que fue en un formato Tornado, cual significa que los cuatro gladiadores podrán estar sobre el ring en cualquier momento, además no hay conteos abajo del mismo contó con “Filthy” Tom Lawlor como árbitro especial invitado, y quién es rival de los excampeones.

Tras varias semanas de rivalidad, Las Parkas convencieron a Salina de la renta para están oportunidad por el oro y no fueron la decepción, en lo que marcó su regreso a la actividad en 2021.

We got news for you 🗞 📰…. NEW CHAMPS !!! @adolfotapiaibarra @Hijodelapark1 @MLW pic.twitter.com/mrctq7OTyQ

— SALINA (@salinadelarenta) January 14, 2021