El maestro Virus y Guerrero Maya Jr buscan más oportunidades en el CMLL

El 2020 fue el año de la oportunidad esperada para Virus y sus compañeros "Los Cancerberos" y es que nunca se imaginaron que la gente los apoya de manera tal, que los llevaron como retadores por los Campeonatos Nacionales de Tercias. Sin lugar a dudas un gran momento y con gusto aceptarían trabajar frente a la Nueva Generación Dinamita y es más, dijo que de darles el apoyo, ellos demostrarán que están hechos para otros retos, cómo podrían ser los Guerreros Laguneros, integrados por Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia.

El momento compartido con Virus fue grandioso, pues habló con total tranquilidad sobre la lucha más importante en su carrera como lo fue la lucha del retiro frente al Pedro Infante de la lucha, Metálico. Pues ambos luchadores se entregaron "fue una apuesta que hice inconsciente cuando la hice, me dejó una gran experiencia y madurez para no abrir la boca tan fácilmente".

Los medios apoyan el que se realice la Copa de Profesores y esto fue lo que el rudo contestó: "Sería algo novedoso, no lo he visto en ningún lado. Me he enfrentado a Solar o al maestro Panther y creo que sería fabuloso un evento así y luego luego levanto la mano".

Pocas veces, el pequeño maestro Virus se ha referido a sus inicios como maestro y sin importarle si sus discípulos lo mencionan o no, o si se le reconoce o no, él desempeña con gran gusto un trabajo para lo que fue contratado y enseña a sus alumnos las bases de la lucha libre.

En sus inicios, entrenó con Fuerza Aérea y cuando sintió que ya no estaba aprendiendo más, buscó a otros maestros, sin abandonar al primero. Después tuvo algunas luchas y cuando regresó con su primer maestro, ya no había nadie por lo que le sugirieron que compartiera lo aprendido. Así lo hizo y cuando menos lo esperó, su maestro regresó cuando entrenaban lucha olímpica, se subió y con actitud prepotente de enfrentó a los muchachos, Virus le dijo: "si no está dispuesto a entrenar, mejor bájese. Así lo hizo y se fue".

Guerrero Maya revela el secreto de la llave de sus éxitos

En conferencia de prensa, Guerrero Maya Jr. dio a conocer que a pesar de sus años de experiencia en México y Japón, aún busca consolidarse dentro de los favoritos de la lucha libre, mientras respeta el estilo clásico, tanto dentro como fuera del ring.

Por otra parte, también explicó cómo nació el Sacrificio Maya, llave que le ha dado sus grandes triunfos en el ring. El castigo, también reveló, fue basado en una vieja fotografía del ‘Murciélago’ Velasco, en donde se muestra una llave similar.

Pero ese movimiento yo no lo cree, es una llave que vi en una foto en blanco y negro (donde aparece el Murciélago Velázquez), es la misma llave y la llegue a ver en alguna lucha y si no mal recuerdo era Fuerza Guerrera y creo Ciclón Ramírez o el Águila Solitaria y la aplicaban en un Campeonato pero de diferente manera.

Es un castigo que te lastima la clavícula, la espalda y el cuello porque a la hora de levantarlo, no se aprecia perfectamente, pero yo alcanzó a soltar un poco las piernas para que cuando doy la hincada todo el peso se compacta como un tipo acordeón”, señaló.

Guerrero Maya Jr., aunque no tiene un rival fijo, aseguró que un rival que más se ha acercado a un duelo de apuestas fue contra Universo 2000 Jr.

