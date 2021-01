Jets de Nueva York anuncian a Robert Saleh como su nuevo entrenador en jefe

Los Jets de Nueva York buscaban a un líder, alguien capaz de generar respetabilidad a una franquicia frustrada y ansiosa por jugar en playoffs.

Creen haber encontrado a ese alguien en Robert Saleh.

Los Jets llegaron a un acuerdo en principio con el popular y energético coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco el jueves por la noche para que se convierta en su nuevo entrenador en jefe.

Saleh, de 41 años, reemplaza a Adam Gase, despedido el 3 de enero tras acumular una marca de 9-23 en dos temporadas.

Saleh, quien al parecer será el primer entrenador en jefe musulmán en la historia de la NFL, se perfiló el candidato como favorito para obtener el trabajo con los Jets el martes, cuando acudió por segunda ocasión a una entrevista, esta vez en persona. Las conversaciones se extendieron hasta el miércoles.

Fue el primero de nueve candidatos entrevistados por Nueva York de manera remota que se reunió con el presidente y director ejecutivo Christopher Johnson, el presidente del equipo Hymie Elhai, así como con el gerente general Joe Douglas en las instalaciones de Florham Park, Nueva Jersey.

We've reached an agreement in principle with Robert Saleh to become our head coach.

📰 https://t.co/CiIczkN97j pic.twitter.com/NC3nW27uNa

— New York Jets (@nyjets) January 15, 2021