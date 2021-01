Muere piloto Pierre Charpin tras sufrir una caída en el Dakar

Este viernes concluyó el Rally Dakar 2021; sin embargo, horas antes se comunicó el lamentable fallecimiento del piloto francés Pierre Charpin, quien perdió la vida la madrugada de hoy, luego de la caída que sufrió durante la séptima etapa de la competición.

El piloto de 42 años de edad, sufrió un accidente en la competencia el pasado domingo entre Hail y Sakaka. Presentó un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue operado de emergencia, posteriormente lo indujeron a coma.

La familia de Pierre Charpin decidió trasladarlo a su país para continuar con su recuperación, pero fue en el avión que el piloto francés perdió la vida, así lo informó el Dakar mediante un comunicado.

"Pierre Charpin falleció durante su traslado en un avión sanitario. Perdió la vida por las heridas provocadas en su caída durante la séptima etapa. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia y amigos", escribió la competencia.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY

During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.

The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021