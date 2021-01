Osvaldo Martínez se despide del futbol mexicano con emotivo mensaje

Uno de los mediocampistas más talentosos de los últimos años en la liga se despide de México. Osvaldo Martínez mandó un emotivo mensaje después de no entrar en planes con Club Puebla y no encontrar equipo en el balompié nacional.

A través de Instagram, el mediocampista paraguayo recordó sus momentos en sus ex equipos en México.

“Hoy después de 12 años me despido de este hermoso país donde pase gran parte de mi vida, país donde disfrute cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa, fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regalo el fútbol y la vida, hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles a todos ustedes, por todo el cariño, la fuerza, los consejos y todo lo que me fueron dando todos estos años que me ayudo a crecer en lo profesional y como persona, me llevo a México y a toda su gente en mi corazón, nunca voy a olvidar tantos momentos vividos, gracias por este hermoso paseo, gracias por tanto. NO ES UN ADIÓS ES UN HASTA LUEGO”, escribió en redes sociales.

Osvaldo Martínez llegó a México con los Rayados de Monterrey en 2009. Tras su paso por la Pandilla, llegó a los Potros de Hierro del Atlante, en 2011. Con buenas actuaciones, se ganó un lugar para llegar al América se convirtió en ídolo del América. En su salida, llegó a Santos Laguna para después reforzar a los Zorros del Atlas y por último al Puebla, en donde llegó a la última liguilla.

En Liga consiguió cinco títulos de liga, un torneo de Interliga y tres trofeos de la Liga de Campeones de Concacaf.

Publimetro te recomienda

Jets de Nueva York anuncian a Robert Saleh como su nuevo entrenador en jefe Saleh, de 41 años, reemplaza a Adam Gase, despedido el 3 de enero tras acumular una marca de 9-23 en dos temporadas