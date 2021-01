Muere alpinista Sergi Mingote durante ascenso al K2

El mundo del alpinismo está de luto, después del anuncio de la muerte del español Sergi Mingote.

El experimentado alpinista perdió la vida durante el ascenso al K2, el segundo pico más alto del mundo.

Fue el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, quien informó la lamentable noticia.

“Triste fallecimiento de Sergi Mingote en el K2. Quería seguir haciendo historia formando parte de la primera expedición en coronar esta montaña en pleno invierno y un trágico accidente ha acabado con su vida”, dijo en redes sociales el político.

Triste fallecimiento de Sergi Mingote en el K2. Quería seguir haciendo historia formando parte de la primera expedición en coronar esta montaña en pleno invierno y un trágico accidente ha acabado con su vida. Un abrazo enorme para los seres queridos de este grandísimo deportista. pic.twitter.com/UJKccWphG2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 16, 2021

En su cuenta de Instagram, se publicó un mensaje en memoria del deportista.

"Descansa en paz Sergi. Hoy empiezas una nueva cima", se lee en el mensaje en redes sociales.

El español se encontraba en un campamento con un grupo de alpinistas, en donde sufrió un accidente y cayó 700 metros durante el descenso de Campo 1 al Campo Base Avanzado, a donde se dirigían tras haber logrado ascender al C2.

Horas antes, un equipo nepalí consiguió el histórico ascenso. Cabe señalar que Mingote no pertenecía a este equipo.

“Volver al K2 era algo que no entraba en mis planes, pues cuando lo ascendí en verano de 2018 lo pasé tan mal que me prometí no regresar jamás. Pero los deportistas somos así, y aquí estamos otra vez”, dijo Sergi Mingote a la cadena ABC, previo a intentar realizar la hazaña.

El K2 es una montaña de gran dificultad. Más de 80 alpinistas han muerto intentando el ascenso, y unos 450 han logrado pisar la cima.

Publimetro te recomienda

¿Dónde y a qué hora ver los juegos de la Ronda Divisional? Con un duelo entre Tom Brady y Drew Brees, solo quedan ocho equipos que buscan llegar a Tampa Bay en busca del Super Bowl