¡Nuevo proyecto! Norma Palafox anuncia lanzamiento de su marca

Norma Palafox, ex futbolista de Chivas femenil, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar oficialmente el lanzamiento de su marca, la cual está impulsada por la agencia The Marketing Jersey.

"Ya es una realidad. PALAFOX is here", escribió la juvenil a través de su cuenta de Instagram, publicación que no tardó en causar reacciones entre los usuario, en su mayoría positivas, felicitando a la delantera por este nuevo proyecto.

Por el momento, Norma Palafox se enfocará en su marca al mismo tiempo que participa en Exatlón Estados Unidos, pues cabe recordar que le puso una pausa a su carrera como futbolista profesional.

Una vez que regrese a la Liga MX Femenil, la jugadora de 22 años reportará con las Tuzas del Pachuca, equipo con el que ya firmó contrato, pero aún no milita con ellas.

