Checo Pérez advierte: "voy a entregar más de lo que esperan"

Sergio Checo Pérez ya comenzó su aventura con Red Bull, escudería en la que correrá en la temporada 2021 de la Fórmula 1. El piloto mexicano sabe que vive la oportunidad de su vida, la cual no piensa desaprovechar; incluso, advierte que "entregará más de lo que esperan".

Este miércoles, a través de sus redes sociales, Red Bull compartió la primera entrevista con el deportista tapatío, quien ya viste los colores de la escudería austriaca.

Checo recordó lo complicado que fue llegar a la Fórmula 1, pues desde pequeño tuvo que dejar a su familia para emigrar a Europa y perseguir su sueño, aunado a que no contó con la economía suficiente para tener un proceso cómodo. El mexicano reveló que hubo momentos en el que pensó en dejar todo y volver al país; sin embargo, sus allegados siempre lo impulsaron.

Ahora que es parte de Red Bull, asegura que no defraudará la confianza que depositaron en él. "Es una oportunidad por la cual he trabajado tan duro – por más de 15 años. Pienso que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo tomaré con ambas manos", dijo.

“Siempre me estoy llevando al máximo y el año pasado por fin tuve un carro que pudiera mostrar a las personas un poco más de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso. La único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione", mencionó.

"Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan. Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no es así y solamente tenemos un carro que es suficientemente bueno para un tercer lugar me aseguraré de que terminemos segundos", añadió.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: