Barcelona sufre y consigue agónica clasificación en la Copa del Rey

Barcelona continúa golpeado tras fracasar en la Supercopa de España y en un agónico y trabado encuentro, vencieron 2-0 al Cornellá, de la Segunda B, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Cornellá, que venía de eliminar al Atlético de Madrid en la fase anterior, vendió cara la derrota al mandar el encuentro a los tiempos extras, después de una sublime actuación de su arquero Ramón Juan.

El cancerbero puso su nombre en los libros de historia del futbol español, tras ser el primero en atajar dos penales a los catalanes en un mismo encuentro. Primero, al minuto 39 y tras una falta sobre Araújo, Pjanic fue el encargado de hacer el cobro, ante la ausencia de Messi, pero el arquero español ataja el disparo.

La segunda acción fue al minuto 80. Una supuesta falta sobre Lenglet en el área grande provocó la pena máxima, misma que Ousmane Dembélé se encargó de firmar. Pero Ramón Juan detuvo el disparo con el pie.

Un Barcelona que parece no responder en los momentos importantes a pesar de contar con algunas figuras como Griezmann y Braithwaite, pero no lograron concretar frente al equipo de tercera división.

El pasto sintético y el frío en el estadio municipal de Cornellá también fueron un factor relevante para que los de Ronald Koeman no mostraran su mejor futbol.

Tras 90 minutos de sufrimiento y pena en la modesta cancha, fue hasta el tiempo extra cuando Dembélé rescató el trámite y evitó la desgracia. El francés tomó el balón y disparó con potencia desde fuera del área para vencer a Ramón Juan y darle la oportunidad al Barcelona de buscar un título en esta temporada.

Ya en los últimos segundos, Pedri encontró un balón frente al arquero y cedió el pase a Braithwaite, quien marcó el segundo gol, antes del silbatazo final.

Pedri too unselfish, he must shoot but he gives it to Braithwaite and he puts it in the net. Thank You God.🙏#CopaDelRey #Futbol #CornellaBarca pic.twitter.com/eeDL7qkWSQ

— Barça GameDay (@BarcaGameDay) January 21, 2021