'Canelo' Álvarez descarta pelear con mexicanos "Yo represento a México, no le veo sentido"

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para su primer reto de este 2020, en donde enfrentará a Avni Yildirim, y aunque tiene en la mira varios objetivos, descartó un posible enfrentamiento frente a algún pugilista mexicano.

En entrevista con TV Azteca, Álvarez descartó enfrentar en un futuro cercano a Jaime Munguía, uno de los jóvenes prospectos mexicanos, ya que él representa a México.

"Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría", explicó.

Cabe mencionar que Saúl Álvarez solo ha enfrentado a 3 mexicanos en su trayectoria, Alfonso Gómez, Alfredo Ángulo y Julio César Chávez.

En otra cuestión, ‘Canelo’ le hubiera gustado tener su próxima defensa del título de peso supermediano en México, pero la pandemia no lo permitió.

"Está la posibilidad de pelear en México. Me hubiera encantado hacer esta pelea aquí pero desafortunadamente por lo del Covid-19 (no se puede). La idea es meter gente y llenar un estadio. No se puede porque estamos en semáforo rojo, pero ojalá que en un futuro pueda pelear en México", agregó.

Por último, mostró los objetivos que tiene con su equipo a corto y mediano plazo en el mundo del boxeo.

"El objetivo de Eddy y mío es ganar todos los títulos y Eddy dijo 'si queremos todos los títulos tenemos que enfrentarlo porque si no, nos quitan el título para que lo busque otra persona'. Pensamos en que si todo salía bien, haríamos la pelea en febrero y si todo sale bien, vamos en camino para la unificación en las 168 libras”, señaló.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez viene de vencer a Callum Smith por los títulos de peso supermediano de la AMB y el CMB.

