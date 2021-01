Futbolista argentina presenta demanda de paternidad para ser reconocida como hija de Maradona

La futbolista argentina Eugenia Laprovittola cree ser hija del fallecido ícono del fútbol Diego Maradona y ha presentado una demanda de paternidad para probar su filiación, según explicó el viernes durante una entrevista filmada en La Plata.

Laprovittola dijo que se enteró de que podía ser hija de Diego Armando Maradona, después de que la contactaran unos periodistas.

“Yo pensé que era un chiste, y después otros periodistas me empezaron a pasar datos, documentos, fechas, lugares, y ahí yo decido hablar con mis papás y ahí me muestran los papeles de adopción y pudimos cotejar que lo que me decían los periodistas coincidía totalmente con mis papeles de adopción”.

captura de pantalla

La joven de 25 años explicó que su madre biológica la dio en adopción después de que su pareja descubriera que Eugenia no era su hija.

"La historia de mi mamá con Diego es que se conocieron en un bar de Capital. Bueno, ahí nació como una historia, y ella tenía otra pareja, queda embarazada de Diego, esta pareja se entera de que yo no sería hija de él y le empieza a pegar en la panza para que no me tenga, para que me pierda. Y eso se da en un contexto de todos los días. Entonces mi madre, decide cuando yo nazco darme en adopción para que no viva en ese contexto, porque tenía miedo que esa persona me hiciera algo”.

Laprovittola afirma que ha iniciado los trámites para demostrar su filiación con la leyenda del fútbol.

"Para que un juicio de filiación comience hay que presentar pruebas, que es lo que hizo mi abogado, se juntó todo, se presentaron las pruebas, la justicia lo aprobó y ahora estamos en juicio de filiación y sucesión" explicó.

Maradona habría reconocido como suyos a dos hijos y tres hijas de cuatro mujeres diferentes, según reportes y reconoció la paternidad de tres niños en Cuba, de dos madres distintas.

