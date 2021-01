Checo Pérez cumple 31 años en medio de su mejor momento en la F1

El piloto mexicano, Sergio Pérez, celebra este 26 de enero su cumpleaños número 31, y lo hace de gran manera, pues atraviesa el mejor momento de su carrera profesional dentro de la Fórmula 1.

Checo Pérez vivió un 2020 complicado; sin embargo, ese año no pudo terminar mejor para él, pues finalmente fichó con Red Bull, escudería con la que correrá en la temporada 2021 y, dependerá de los resultados obtenidos su continuidad.

El deportista tapatío comenzó su carrera dentro de la Fórmula 1 con Sauber, posteriormente recibió la oportunidad en McLaren, pero tuvo un paso discreto y únicamente por una temporada. En 2014 llegó a Force India, escudería que después se convirtió en Racing Point y a partir del 2021, será Aston Martin.

Sus mejores momentos, sin duda fueron con Racing Point, equipo con el que consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1, en aquel Gran Premio de Sakhir 2020, donde dejó en claro las capacidades que tiene dentro de la pista.

La relación de Checo Pérez y Racing Point se rompió el año pasado, pues la escudería británica apostó por el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, y evidentemente por Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, por lo que ya no hubo cabida para el mexicano, pero en medio de mucha incertidumbre, Pérez exhibió su mejor versión.

Red Bull no estaba convencido de renovar al juvenil Alex Albon, pues no cumplió con las expectativas al cien por ciento, fue ahí en donde la mirada se volteó hacia Checo Pérez, quien este martes 26 de enero cumple 31 años, y no hay mejor manera de celebrarlo que seguir cumpliendo sus sueños profesionales.

