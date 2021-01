El Inter elimina con polémica al Milan de la Copa de Italia

El Inter avanzó a las semifinales de la Copa de Italia tras derrotar por 2-1 al Milan, duelo que digno de un derbi, vivió de todo. El conjunto nerazzurri se convirtió en el primer invitado a la siguiente fase, aunque lo hizo con polémica incluida dentro del terreno de juego.

Zlatan Ibrahimovic abrió el marcador al minuto 31, tras el buen control que tuvo con el esférico que terminó por mandarlo al fondo de la red local. Con la mínima ventaja en la pizarra, el Milan se fue al descanso, aunque previo a ello, Ibra y Romelu Lukaku protagonizaron una pelea que estuvo cerca de los golpes, pues ambos futbolistas se encararon y dijeron de todo, pese a que son viejos conocidos, ya que fueron compañeros en el Manchester United.

En la parte complementaria, el panorama cambió para los visitantes. Al minuto 58, Zlatan Ibrahimovic se fue expulsado, por doble cartón amarillo, dejando en desventaja numérica a su equipo y, no sólo eso, sino que el atacante sueco es pieza fundamental para la ofensiva.

Romeu Lukaku empató el marcador desde los once pasos al minuto 71, aunque la pena máxima causó polémica, pero el silbante no dudó en marcarla. Todo parecía que se definiría en tiempos extras o hasta penaltis, pero al minuto 97, Christian Eriksen puso en ventaja al Inter, tras un golazo de tiro libre.

El tiempo no dio para más, el Inter se impuso ante el odiado rival y avanzó a las semifinales de la Copa de Italia, instancia en la que ya espera rival. Mañana se enfrenta el Atalanta vs. el Lazio y la Juventus vs. SPAL; el jueves el Napoli del mexicano Hirving Lozano se medirá ante el Spezia.

