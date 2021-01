VIDEO: ¿Mensaje a los críticos? Roger Martínez anota con el América frente a Bravos

Una de las sorpresas de la jornada se dio en el América vs Bravos, después de que Roger Martínez volviera a marcar con la camiseta azulcrema.

El colombiano, que ha sido criticado fuertemente por afición y prensa, selló la victoria 2-0 frente a Bravos de Juárez.

Corría el minuto 73 cuando aprovechó que la marca se fuera con su compañero Jorge Sánchez se jaló la marca para fusilar a Enrique Palos.

Con este gol, Roger llega a 19 tantos en 85 partidos con el América, después de la polémica en donde ha buscado salir de la institución en más de una ocasión.

Su último gol fue el 4 de agosto del 2020, en la victoria 3-1 frente a Santos Laguna.

“Darle la gloria y la honra al señor porque me permite este momento, lo único que puedo responder es que quiero ser feliz, quiero jugar, es lo que me gusta, es lo que sé hacer y es lo único, en la cancha siempre trato de dar lo mejor. Una felicidad muy grande después de todo lo que he pasado, un gol y que ayuda al equipo”, indicó para TUDN.

