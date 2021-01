Diego Lainez confirma que tiene Covid-19: "Me encuentro bien y regresaré más fuerte"

Las malas noticias sobre el estado de salud de Diego Lainez fueron confirmadas. El delantero se encuentra contagiado de Covid-19, así lo explicó en redes sociales.

El canterano del América dio a conocer en redes sociales que se encuentra asilado y presentó síntomas leves.

"Hola amigos quiero informarles por este medio que he dado positivo por coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y no poder estar con el equipo, pero regresaré más fuerte y con más ganas", escribió en su cuenta de Instagram.

Instagram

Lainez venía de sumar su séptima titularidad consecutiva con los verdiblancos entre Liga y Copa del Rey. El delantero de 20 años será baja para el duelo del próximo lunes ante el Osasuna, correspondiente a la jornada 21 de la Liga.

En la presente temporada, Lainez ha sumado 725 minutos entre la Liga y la Copa del Rey, siendo uno de los jugadores más regulares en los últimos planteamientos de Manuel Pellegrini.

