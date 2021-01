Francisco Venegas se pierde el Mundial de Clubes tras dar positivo a Covid-19

Malas noticias para Tigres de cara al Mundial de Clubes.

Después de la noticia de que Nico López se perdería el torneo tras dar positivo a Covid-19, otro jugador dio a conocer que se encuentra contagiado.

Francisco Venegas no podrá viajar a Catar para afrontar el ‘Mundialito’, así lo anunció en redes sociales.

“Desafortunadamente volví a salir positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Catar, ya me encuentro aislado en cas, he tenido síntomas muy leves pero gracias a dios todo bien, agradecerles por sus mensajes e invitarlos a seguir cuidándonos y seguir con todos los protocolos de seguridad”, escribió Venegas.

El zaguero mexicano apenas había sumado 45 minutos en la actual campaña.

Ahora Tigres contará sólo con Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Francisco Meza y Diego Reyes como los centrales disponibles.

