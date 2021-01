Abierto de Australia podría recibir a casi 30 mil aficionados por día

Un total de hasta 30 mil personas al día podrán asistir al Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que se disputará del 8 al 21 de febrero, ha confirmado este sábado el ministro de Deportes del estado australiano de Victoria, Martin Pakula.

Paula explicó que durante los primeros ocho días del grande oceánico, que se celebra tres semanas más tarde de lo habitual por la pandemia de coronavirus, la capacidad en Melbourne Park estará limitada a 30 mil espectadores en sesiones diurnas y nocturnas, mientras que en los últimos seis días ese número bajará a 25 mil diarios.

"Será el evento internacional con público más importante que se haya visto en muchos meses. En la Rod Laver Arena, a medida que nos acerquemos al final del torneo, tendremos una atmósfera increíble, no tan diferente a la que hemos visto en todos los torneos de los últimos años", explicó Pakula en un comunicado televisado, añadiendo que, en total, hasta 390 mil personas asistirán al torneo, "alrededor del 50% del promedio de los últimos tres años".

Actualmente, hay 23 casos activos de Covid-19 aislados en Victoria, y solo se ha identificado un caso nuevo en las últimas 24 horas. Pakula dijo que el caso no está relacionado con el Abierto de Australia y ya estaba en cuarentena en un hotel. El estado registró este sábado su vigésimo cuarto día consecutivo sin nuevos casos locales de Covid-19.

En total, 72 tenistas que participarán en el Abierto de Australia se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena de 14 días después de que nueve personas diesen positivo en tres vuelos chárter de Abu Dabi, Doha y Los Ángeles, que trasladaban exclusivamente a gente que estaría en el 'grande' oceánico.

The wait is almost over…

All you need to know for the 𝙈𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 ⤵️

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2021