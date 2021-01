VIDEO: Aficionados incendian y saquean instalaciones del Marsella tras malos resultados

Un lamentable hecho opacó al futbol francés, después de que un grupo de aficionados intentaron incendiar y saquear las instalaciones del Olympique de Marsella, en protesta en contra del presidente Jacques-Henri Eyraud y su comisión directiva.

Este sábado, cerca de 20 personas fueron arrestadas por la policía local después de que se dieron cita en el campo de entrenamiento La Commanderie, después de quemar algunos árboles en las cercanías para provocar el incendio, mientras que otras personas intentaron ingresar a las instalaciones por la fuerza.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon – 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q

— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021