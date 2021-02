Andrés Guardado revela como vivió el Covid-19: "Me hizo sentir jodido"

El Covid-19 ha sido una de las enfermedades que más ha golpeado al mundo, entre ellos, el deporte no ha quedado desapercibido y ahora Andrés Guardado recordó como son los síntomas tras estar infectado.

A través del canal de YouTube Balam Sports, el Principito aseguró que una de las cosas más complicadas fue no convivir con sus hijos.

"El encierro, mentalmente, me hizo sentir jodido, me dolía la espalda porque me la pasaba acostado. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. Al escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me desesperó", explicó el mediocampista del Real Betis.

Uno de sus miedos durante esta etapa, aseguró Guardado, fue el de haber contagiado a alguien más.

"Me empecé a imaginar a quién contagie y sentí la responsabilidad de que, por mi culpa, se contagia alguien que le afecte más fuertes".

Algo que también le costó trabajo fue el regresar a las canchas después de comenzar la pretemporada.

"Empecé la pretemporada muy bien, pero antes de iniciar me lesioné. En la selección jugué algunos partidos, un día antes de mi regreso al Betis me volví a lastimar. Regresé, jugué tres partidos, fui titular y luego me dio coronavirus. Este año me costó arrancar, en el confinamiento me mandaban ejercicios para mantenerme en forma, pero había días que me costaba pararme para correr", finalizó.

