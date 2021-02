VIDEO: Delfín oráculo pronostica al próximo campeón del Super Bowl LV

Una de las tradiciones en el deporte es que algún animal ‘especial’ busque pronosticar los resultados de los encuentros más importantes y ahora un delfín dio su resultado sobre el Super Bowl LV entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers.

El mamífero, llamado Nicholas, que se encuentra en el Clearwater Marine Aquarium, situado en la bahía de Tampa (costa oeste de Florida), y con fama de ser oráculo deportivo, dio a conocer quién ganará el título del próximo domingo.

Nicholas, de 18 años, ha vaticinado correctamente el equipo ganador en la Final del Campeonato Nacional de Futbol (americano) Universitario, el Outback Bowl, Sugar Bowl, Rose Bowl y la Final de la NBA en 2020.

A través de un video publicado en las redes del acuario, Nicholas eligió a Kansas City Chiefs como el equipo ganador, al tocar con la nariz la que corresponde a los Chiefs y la empuja hasta el lado opuesto, hasta entregársela a una de sus cuidadoras.

El partido se realizará el próximo domingo 7 de febrero en el estadio Raymond James Stadium, casa de los Bucaneros de Tampa Bay.

Nick has made his pick! Going into the big game with a six-game winning streak, he selected the Kansas City Chiefs! Don't worry, Tampa Bay, Winter has picked the Bucs to win and we are all still rooting for our hometown team! pic.twitter.com/ufuPlDeP1p

— Clearwater Aquarium (@CMAquarium) February 2, 2021