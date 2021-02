Alexis Peña asegura haber aprendido de sus errores tras indisciplina en Chivas

Después de su polémica salida de Chivas, una nueva oportunidad se le presenta a Alexis Peña, ahora enfundado con el jersey de Cruz Azul, quiere demostrar que ha superado este capítulo oscuro en su carrera y demostrar la razón por la que fue firmado por el conjunto celeste.

En su primera conferencia de prensa como jugador de la Máquina, Peña aseguró que busca dejar atrás sus errores y enfocarse en retomar su mejor nivel dentro del cuadrilátero.

"Creo que somos humanos y errores cometemos todos. Lo importante es reflexionar y ver qué se hizo bien y mal. Lo que se hizo bien hay que trabajarlo y seguir haciéndolo, lo que se hizo mal ya no hacerlo más y tomarlo como lección de vida. Quiero superar al Alexis Peña de Pachuca y Necaxa", señaló ante los medios de comunicación.

El defensor recordó su paso por el Rebaño, institución a la cual respeta mucho, pero ahora su nuevo objetivo es triunfar con su nuevo equipo.

“Aquí llego renovado, con ilusiones y hambre de triunfo individual. Creo que la respuesta la tienen, no tiene que salir de mi boca. Respeto a Chivas y también a Cruz Azul, es una situación que dejé atrás. Vengo disciplinado, enfocado y muy concentrado para sacar las cosas adelante en este club", argumentó.

Al ser cuestionado sobre su futuro tras su salida de Chivas, el zaguero confiaba profundamente en que no se quedaría sin equipo, y señaló que tuvo ofertas de más equipos durante el cierre de mercados.

"Nunca pasó por mi cabeza no jugar ni tener un club. Sí pasó la incertidumbre de no saber dónde lo haría, pero ahora que se abrió esta posibilidad no la voy a desaprovechar. Casi al cierre de los fichajes también hubo otros equipos pero esta fue la mejor opción y estoy muy contento de estar en Cruz Azul", indicó.

El defensor, de 25 años, y originario de Culiacán, Sinaloa, entró en la polémica después de ser uno de los jugadores que fue separado por la directiva rojiblanca, tras romper el reglamento interno.

El zaguero, que también se desempeña como lateral, cuenta con experiencia en Primera División, después de debutar con Tuzos de Pachuca, aunque sus mejores actuaciones llegaron vistiendo el jersey de Necaxa.

