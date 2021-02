Volador Jr. lamenta que los jóvenes no respeten a la lucha libre

A pesar de su juventud, Volador Jr. se ha convertido en una de las grandes figuras de la lucha libre mundial, por lo que, ya con esa experiencia, pide a los jóvenes que respeten al deporte.

En el día de medios del CMLL, el ‘Depredador del Aire’ lamentó que las nuevas generaciones no respeten su identidad, al presumir parte de sus rostros en redes sociales.

“Los nuevos jóvenes, no sé qué pasa por su cabeza de faltarle al respeto a la lucha libre. No me dirijo a los jóvenes, cada quién hace lo que quiere, pero pienso que hacen mal cuando se toman fotos sin máscara o ponen su mano para cubrir el rostro; esto solo para sus redes sociales, esto antes no se daba, esto es un trabajo, es una profesión", aseguró el integrante de la Dinastía Imperial.

Gracias a su trabajo dentro del cuadrilátero, Volador aseguró que se siente alagado de que algunos jugadores utilicen algunos de sus movimientos.

"Me siento alagado, no me da coraje, sé que lo hacen porque les gusta mi trabajo", sentenció el gladiador técnico.

Sobre una incursión al bando rudo, el gladiador aseguró que eso solo lo decide la gente.

"Eso se va sintiendo, arriba de un ring, esto también ha cambiado, un rudo era el que recibía los abucheos y las mentadas; el técnico es el que recibe los aplausos, pero hoy solo hay luchadores favoritos, el maestro Satánico, fue quien me enseñó los 2 estilos", explicó.

Dalys busca ser una referente entre las Amazonas

La caribeña Dalys también estuvo presente en el Día de Medios del CMLL, en donde aseguró que le gusta ser una referente y una rival entre sus compañeras del cuadrilátero.

“Como inspiración pues es muy padre, siempre dije que iba a entrar a la lucha libre para dejar una huella pero no una huella como todas sino una huella diferente. No nada más es ser una rival muy fuerte que llegó a las Amazonas sino aparte una inspiración (para que) las demás quieran ser como tú, entonces eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y que estoy aportando a mi grupo. Me gusta ser las dos, no tengo ninguna preferencia”, explicó.

Una de las luchadoras más fuertes de la industria también dio a conocer algunos de sus proyectos para el 2021.

“Dalys tiene muchos proyectos no nada más para mí, tengo en la mira muchas parejas incluso algunas que están en el bando técnico, en el bando equivocado, creo estarían mejor en el bando rudo pero esto es cuestión de tiempo, de demostrar”.

