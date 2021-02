Santiago Solari no menosprecia al Olimpia: "Es de los rivales menos accesibles en la Concacaf"

Tras darse a conocer las llaves para la Liga de Campeones de la Concacaf, el entrenador del América, Santiago Solari, pidió no menospreciar al Olimpia de Honduras, equipo al cual se enfrentarán las Águilas en los octavos de final.

En conferencia de prensa, el estratega recordó la experiencia que tiene el rival y lo consideró el 'menos accesible' de los que podían enfrentar.

"Olimpia de Honduras es un equipo muy ganador de su país, ha ganado 32 veces el título de su local tiene experiencia internacional, por lo cual, si bien en estas instancias todos los equipos son difíciles, de Olimpia podemos decir que es de los menos accesibles, es de los equipos que tiene experiencia internacional y son ganadores en su proprio país”, declaró en conferencia.

Por otra parte, Solari aseguró que el aspira a volver a dirigir en un Mundial de Clubes, después de su experiencia positiva en su paso por el Real Madrid.

“Con respecto al Mundial de Clubes, para llegar ahí por supuesto tenemos que ganar en la propia confederación, el torneo ahora es más amplio. Me tocó ir cinco veces, con tres confederaciones diferentes como jugador y como entrenador y ojala que podamos volver con América, sería maravilloso, para eso tenemos que estar muy concentrados y bien en nuestro primer partido contra en un equipo competitivo”, dijo.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la condición de su equipo para enfrentar dos torneos al mismo tiempo, recordó que algunos equipos en Europa llegan a afrontar hasta tres competencias en la misma campaña.

“Los equipos grandes siempre tienen más de un torneo y tienen plantillas para todo y los jugadores si están bien físicamente pueden jugar miércoles domingo y eso no preocupa. Es cierto que los viajes hacen más duro ero no es ajeno a los futbolistas y eso no puede ser excusa”, añadió.

Santiago Solari ya cuenta con experiencia en el Mundial de Clubes, después de que disputó un par con el Real Madrid, y uno más con el Atlante, como jugador y uno más como entrenador de los merengues, en donde se llevó el título.

