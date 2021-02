Se acaba el sueño olímpico para la natación artística mexicana

Un nuevo golpe para el deporte mexicano a causa del Covid-19, debido a que el equipo de natación artística no podrá participar en la ronda final clasificatoria de la disciplina en busca de un boleto a los Juegos Olímpicos.

Después de que la Federación Internacional de Natación (FINA), dio a conocer la reprogramación de la competencia, en México se tomó la decisión de que el equipo no participará en Tokio, situación que lamentó la nadadora Jessica Sobrino.

En conferencia con los medios, la atleta lamentó la decisión y espera que pronto puedan regresar a la actividad, después de que el Centro de Alto Rendimiento no ha tenido acción debido a la pandemia del Covid-19.

“Todas no encontramos tristes por la noticia, pero también somos conscientes y responsables con la realidad que estamos enfrentando en México. Llevamos casi un año sin entrenar juntas en una alberca y aunque hay quienes se han acercado a apoyarnos, las instalaciones que nos han ofrecido no cuentan con lo que requerimos, por ejemplo: la profundidad que debe tener la alberca, la dimensión, o no tienen el sonido para reproducir la música para nuestras rutinas. Pero especialmente, al ser un deporte de contacto muy cercano, no podemos practicarlo”, afirmó la nadadora.

A pesar de esta importante ausencia, Sobrino continuará con su preparación para estar presente en los Juegos de París 2024.

“Hay que engrandecerse ante los retos que estamos enfrentando en la actualidad y no dejarse vencer, sino afrontarlos con inteligencia y si es preciso reinventarse. Esta es una época en la que la resiliencia debe ser muy importante para todas las personas, pues los retos grandes son para las personas grandes. Por eso, estoy corriendo mucho y andando en bicicleta, de hecho, ya hasta me compré una bici, pues no quiero perder la condición”.

A pesar de que el equipo de natación no podrá estar presente, ahora emulará a su hermana Pamela y será comentarista de Juegos Olímpicos.

“Gané en natación artística master y ahora soy triatleta, además soy nutrióloga con un master por parte del Real Madrid, pero, haber sido comentarista en Panamericanos y Centroamericanos fue increíble”, explicó.

Jessica agregó que han dado vuelta a la página para centrarse en el próximo ciclo olímpico: “Al final de esta situación que provoca en Coronavirus en el mundo, vendrán cosas buenas para todos. Como equipo seguiremos en actividad deportiva para concentrarnos en los próximos Juegos Panamericanos y en Mundial de 2022. Nos quedan tres años para eso y poco más de tres para los Juegos Olímpicos de 2024, tendremos tiempo suficiente para prepararnos”.

Aunque México no contará con equipo para esta disciplina, tienen un boleto asegurado con lo conseguido por Nuria Diosdado y Joana Jiménez, tras triunfar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con la medalla de plata.

