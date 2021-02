La FIA da luz verde al Gran Premio de Portugal de la Fórmula 1

La Comisión de la Fórmula 1 dio luz verde este jueves al Gran Premio de Portugal, que cerrará el hueco que faltaba en el calendario de 2021, con una cita que se disputará el 2 de mayo, además de explicar que está explorando "nuevos formatos de calificación".

La reunión se celebró 'online' siendo "positiva" en alguno de los "temas clave", según indicó el organismo, que también aprobó congelar el desarrollo de los motores a partir del año 2022. "La propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los equipos y fabricantes de unidades de potencia", indicó la FIA, que emitió un comunicado al término de la comisión.

En cuanto al calendario, "la intención de la Fórmula 1 es ocupar el puesto vacante con una carrera en Portimão, Portugal, en las fechas ya previstas. El acuerdo final aún está sujeto a contrato con el promotor", añadió la FIA sobre una prueba que se celebrará el primer fin de semana de mayo y será la tercera del Mundial.

EN VIVO: Bayern Múnich vs. Tigres, por la gloria del Mundial de Clubes

VIDEO: Mujer le hace seña obscena a Rafael Nadal en pleno partido

"Los sólidos protocolos Covid-19 permitieron a la Fórmula 1 realizar 17 eventos en 2020 y nos permitirán realizar un Campeonato Mundial nuevamente en 2021. Si bien las circunstancias cambiantes pueden requerir flexibilidad, la FIA y la Fórmula 1 están trabajando en todos los niveles, desde el gobierno hasta la organización local para asegúrese de que el calendario avance según lo previsto", añadió el organismo.

Además, "con el fin de permitir una distribución más equitativa de las pruebas de neumáticos durante 2021", la FIA ha ampliado el número de días de pruebas, asignando para tal fin de 25 a 30, también a consecuencia de los "desafíos surgidos" por la pandemia de la COVID-19.

En otras cuestiones, la comisión de la FIA acordó que los objetivos clave para la unidad de potencia 2025 son: Sostenibilidad ambiental y relevancia social y automotriz, combustible totalmente sostenible, creación de una unidad de potencia poderosa, reducción significativa de gastos, atraer a los nuevos fabricantes y acreditación ambiental.

Portimao lines up as the frontrunner for the vacant third slot on the 2021 calendar, subject to approval 🗓#PortugueseGP 🇵🇹 #F1https://t.co/Mf8spwLBzF

— Formula 1 (@F1) February 11, 2021