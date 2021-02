Kevin Berlín: 'Los clavados siempre dan la cara por México'

Con disciplina y entrega, el joven clavadista Kevin Berlín tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con el objetivo de triunfar como lo han hecho otras generaciones en la historia del deporte mexicano.

El dos veces medallista en Juegos Panamericanos explicó a Publimetro que esta nueva generación de clavadistas está empujando fuerte, pero que no deben confiarse, por que hay gente experimentada que aún pelean un lugar y hay nuevos prospectos que buscan hacerse de un lugar en la elite.

"(Sobre el cambio generacional) Están los que vienen atrás, el 'Pollo' (García), el 'Duva' (Germán Sánchez). Hablando en general México en clavados, sea la generación que sea, siempre hay buenos clavadistas. En mi generación está Randall (Willams Valdez), seguimos estando en la lucha y los clavados siempre dan la cara por México", explicó en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre si hubo cambios en su mentalidad y sus objetivos de cara a los Juegos Olímpicos, Berlín sabe que solo tiene una finalidad en Japón.

"No ha cambiado la mentalidad, (la pandemia) son cosas que no están en nuestras manos. Nos toca ir a Tokio y mi mentalidad es ir a Juegos Olímpicos a triunfar. No he parado, mi mentalidad ganadora", sentenció.

El clavadista de 21 años aplaudió que el gobierno mexicano considere en la prioridad de vacunación a los atletas, aunque espera que también continúen con las personas que son prioridad, como los médicos y las personas de las tercera edad.

"Si, para nosotros es algo bueno, como vamos a salir del país a los Olímpicos, lo importante es no contagiar a nadie. Aunque la prioridad son las personas mayores, la gente de los hospitales, pero a nosotros nos da más seguridad, por lo que es algo positivo", explicó.

Berlín también reveló que ya domina un nuevo clavado que le podría traer grandes logros a México, gracias a su dificultad.

"El clavado es de cuatro y medio vueltas adentro, el clavado más difícil que he podido hacer y poco a poco lo he dominado. No tengo mucho tiempo practicándolo, he estado intentándolo desde los 16 años. Es un clavado que necesito hacer muchas veces como los demás para cuando lo tenga que hacer, ya se quede grabado. Es un clavado que se tiene que entrenar todos los días y más junto a Iván (García), para hacerlo en sincronizados", contó a los medios.

Kevin Berlín, ganador de las medallas de oro a nivel individual, en plataforma de 10 metros y en sincronizados, con Iván García, también dio a conocer que tiene casi segura la plaza olímpica que consiguió en Lima 2019.

Los clavadistas mexicanos, así como las sirenas, tendrán que enfocarse en buscar la clasificación olímpica, que de acuerdo a la FINA, se llevará a cabo del 18 a 23 de abril del 2021.

