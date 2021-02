El Manchester City niega negociación por Lionel Messi

No es un secreto que Lionel Messi pueda vivir sus últimos meses como jugador del Barcelona, pues el astro argentino concluye contrato con la escuadra española el próximo 30 de junio, por lo que a partir de verano podría fichar sin ningún problema con el club que él decida.

Ante dicho panorama, distintos clubes del mundo han levantado la mano para buscar unir a sus fila a la Pulga, siendo el París Saint-Germain y el Manchester City los que más han sonado; sin embargo, éste último negó tener negociaciones con Messi, ni meses anteriores ni en la actualidad.

De acuerdo a la información de Sky Sports, un portavoz del equipo reveló que la institución inglesa no ha tenido ningún tipo de contacto con Leo, pese a que meses atrás se le vinculó; incluso, se hablaba de una millonaria oferta que los citizens le habrían ofrecido a Messi, aunado al deseo de reunirlo nuevamente con Pep Guardiola.

Con esta nueva información, Lionel Messi apunta a un posible fichaje con el París Saint-Germain, equipo que no ha ocultado su interés por el argentino. Rivaldo, ex jugador blaugrana, también considera que el futuro del 10 está con el cuadro parisino, en donde se reuniría con su ex compañero y amigo, Neymar.

Hasta el momento todo es especulación, Leo sigue concentrado con el Barcelona, pese a que atraviesan uno de sus peores momentos tanto deportivos como institucionales. Toca esperar para ver la decisión de Messi, si se irá del conjunto culé o lograrán retenerlo.

