'Canelo' Álvarez asegura que vender paletas de hielo en los camiones lo forjó

Vender paletas de hielo y nieves cuando era pequeño fue lo que forjó el carácter de Saúl "Canelo" Álvarez, así lo reconoció el púgil mexicano que este sábado expondrá su título súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)ante el turco Avni Yildirim.

"Le ayudaba a mi papá a hacer las paletas, las nieves, a surtir todas las paleterías y me subía a los camiones a venderlas. Me siento orgulloso de eso porque me enseñó a trabajar, a ser responsable. Desde muy niño, a los cinco años le ayudaba a mi papá. A los siete me empiezo a subir a los camiones a vender y eso me hizo ser un hombre responsable, trabajador desde muy niño", afirmó el campeón mexicano en una entrevista con la cadena DAZN.

¡Esto te interesa! Así celebran a los mexicanos que han dejado el cigarro

Agregó que siempre lo motivó los deseos de su madre de tener su casa propia y trabajó hasta concedérselo: "Yo le decía a mi mamá: 'cuando gane mucho dinero te voy a comprar tu casa'. Era su sueño, tener su casa propia, su carro y era una motivación para mi".