'Canelo' sale como amplio favorito frente a Yildirim, aseguran especialistas

Saúl Álvarez está listo para su primer compromiso del 2021 en Miami, Florida, al exponer sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo frente a Avni Yildirim, y como todo un fenómeno, los especialistas lo ponen como un amplio favorito para su cita de este sábado.

Los analistas de ESPN, Renato Bermúdez y Salvador Rodríguez analizaron el compromiso del pugilista tapatío y fueron honestos al afirmar que la pelea podría terminar en un rápido nocaut a favor del 'Canelo'.

"La pelea puede ser considerada por la gente como un trámite, las apuestas están 25-1 favor a 'Canelo' Álvarez va a terminar noqueando a Yildirim. Álvarez es un tipo profesional y eso lo hace el mejor libra por libra del mundo. esta pelea se toma con el turco por que quería pelear en Guadalajara, Jalisco, pero no se pudo hacer. Yildirim se la va a jugar a buscar noquear o ser noqueado y en un intercambio puede pasar cualquier cosa. Va a salir con la mano en alto y ya pensando en su siguiente pelea en mayo", aseguró Renato Bermúdez.

"Yo creo que el nocaut puede caer antes, si Yildirim sale con la propuesta de noquear o salir noqueado, esta pelea terminará en el quinto o sexto round. No estamos menospreciando al turco y fue el mismo Eddy Reynoso quien recordó que las grandes tragedias pasan en estas 'peleas de trámite'. explicó 'Chava' Rodríguez.

Cuestionados sobre los antecedentes del turco y su pasado como sparring de Saúl Álvarez previo a su pelea con Julio César Chávez Jr., los especialistas consideran que eso puede ser una clave, aunque el tapatío ha mejorado como pugilista.

"Ambos saben lo que les gusta hacer en el cuadrilátero, pero también sus debilidades. No es una ventaja para ninguno. El que se equivoque primero va a terminar en la lona", dijo Salvador Rodríguez.

"Joel Díaz preguntó por las debilidades de 'Canelo' para trabajar en eso, pero Álvarez ha mejorado pelea por pelea. Sabemos que no es lo mismo lo que se hace en una sesión de sparring que en un encuentro", recordó Bermúdez.

Respondiendo los cuestionamientos de Publimetro, Joel Díaz puede ser una de las piezas clave en el enfrentamiento, así lo afirman los comentaristas de la cadena ESPN.

"Tener a Joel Díaz en su esquina es tener a uno de los mejores del mundo. Conoce el estilo mexicano y al 'Canelo'. El intercambio de golpes y la estrategia de acortar distancia es parte de lo que maneja Díaz. Cuando llegas como no favorito a una pelea, la pegada es lo mejor", citó Renato Bermúdez.

"Joel Díaz aterrizó a Yildirim. Han tenido mucho tiempo para estudiar al Canelo y no quieren ir a la distancia. Prefiere que su peleador vaya a 3 o 4 rounds a rompérsela que buscar una distancia, una decisión no se va a ganar y eso incrementa el riesgo frente a Saúl Álvarez, algo que no se ve desde hace 12 años, frente al hermano de Miguel Cotto", dijo Salvador Rodríguez.

Ambos especialistas destacaron algunas cualidades sobre el próximo rival del campeón mundial de peso supermediano.

"Es un tipo que tiene hambre, no tiene nada que perder. Es aguerrido y buscará dar el campanazo. Es agresivo y va a salir a intercambiar golpes desde el principio y eso puede provocar tres o cuatro rounds atractivos antes de que caiga un nocaut", sentenció Bermúdez.

"Su papel de víctima es de destacar. Si 'Canelo' lo subestimó o tiene algún desliz tiene todo por ganar, además de tener el sueño de ser el primer campeón mundial turco", dijo Rodríguez.

Saúl Álvarez aseguró que sin importar el resultado o el rival, él será criticado, declaración a la que reaccionaron ambos analistas.

"'Canelo' esta en un momento en el que todo se le critica. La gente dice que Callum Smith no era nadie, y para mi era uno de los mejores de la categoría. Si enfrenta a Golovkin, la gente va a decir que está muy viejo, si enfrenta a Munguía van a decir que está muy joven. Está en ese punto en que se pone todo bajo la lupa, él está consiente y no deja que le afecten. Lleva 20 meses como retador obligatorio", afirmó Chava.

"Yildirim está rankeado número 1 por el CMB. 'Canelo' no lo eligió a él. Es difícil y siempre va a haber críticas, así cuando tu eres el mejor en cualquier deporte o disciplina siempre vas a ser el foco de críticas. Yo creo que hay que disfrutar que un mexicano mueve la aguja dentro del mundo del boxeo", sentenció Renato.

Números

21 victorias de Avni Yildirim en su trayectoria como pugilista

4 divisiones conquistadas por Saúl Álvarez.

12 años que 'Canelo' no pelea en la ciudad de Miami, Florida.

