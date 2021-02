Santiago Baños: "Es una locura que el castigo sea tan grave"

Después de que la Liga MX castigara a las Águilas del América con la reducción de tres puntos tras una alineación indebida en el encuentro frente al Atlas, Santiago Baños mostró la molestia alrededor de la sanción.

En entrevista con TUDN, el presidente deportivo de los azulcremas señaló que es algo desproporcional la sanción sobre la infracción en el partido realizado en el Estadio Jalisco, dentro de la Jornada 7.

"Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos, creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta, creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así", dijo el directivo.

Además, Santiago Baños reveló cuál fue la causa por la que Federico Viñas no fue registrado en este encuentro.

"Obviamente antes que nada y para que quede muy claro, lo que sucedió el día sábado es un error en la transcripción de un documento por parte de una persona del área operativa. Sí quiero que quede muy claro, nadie de los integrantes del cuerpo técnico, ni los jugadores tienen culpabilidad en este sentido", agregó el directivo.

Por último, Baños también mencionó el porqué no apelaron los tres puntos perdidos en la mesa.

"Nos vamos a basar en el comunicado que sacamos, tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no porque la Disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla, he tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar, no queremos llevarlo más allá de lo que ya fue", sentenció.

"Creo que sería muy mala imagen para el fútbol mexicano, tanto para la Liga MX como para la FMF que nosotros acudiéramos al TAS y que ganáramos la apelación, preferimos ya no buscarle, ya no moverle, con esto vamos a dar terminado el tema y enfocaros en Pachuca para recuperar los puntos que dejamos ir o que nos quitaron de una manera rara y no acostumbrada en la mesa", explicó.

Las Águilas del América mandaron un comunicado en donde se disculparon con la afición tras el error administrativo que causó la pérdida de tres puntos.

Publimetro te recomienda

Rubén Omar Romano abandona el hospital y presume una visita especial El entrenador argentino ya se encuentra en su hogar, tras ser operado por un problema cardiaco que lo aquejaba