Taya Valkyrie, campeona en Triple A, es nueva estrella de WWE

Una estrella de la lucha libre mexicana ha llegado a la WWE.

La campeona Reina de Reinas de la Triple A, Taya Valkyrie, fue anunciada como nueva superestrella de la empresa norteamericana.

La 'Wera Loca' llega acompañada de la generación más grande en la historia de reclutas con 18 miembros que trabajarán para llegar al main roster de la WWE en los próximos meses.

Tras su espectacular paso por la Triple A, la 'tres veces estelar le deseó el mejor de los éxitos para su nuevo paso'.

"En @luchalibreaaa le deseamos el mayor de los éxitos a la Wera Loca, @thetayavalkyrie, en su nueva aventura dentro de @WWE", se puede leer en la publicación.

En @luchalibreaaa le deseamos el mayor de los éxitos a la Wera Loca, @thetayavalkyrie, en su nueva aventura dentro de @WWE 🙌🏻 pic.twitter.com/pAaTJoOjtU — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) February 24, 2021

WWE publicó un perfil sobre la gladiadora con paso en México, Estados Unidos, Japón y otros países.

Kira Magnin-Forster, conocida por los fanáticos de la lucha libre como Taya Valkyrie, es una veterana de 11 años en el círculo al cuadrado. Una bailarina de formación clásica, Forster aprendió a luchar con Lance Storm antes de irse a México para la promoción AAA. Desde entonces, ha competido en todo el mundo.

La luchadora canadiense agradeció el apoyo a través de redes sociales, presumiendo la firma de su contrato.

"Para aquellos que han estado conmigo en este viaje de una década, saben cuánto he querido esto. Me he sacrificado y he dedicado mi vida a esto. Me mudé a través de continentes, aprendí idiomas, me sumergí en nuevos estilos, culturas y experiencias con el objetivo general de llegar algún día a la @wwe. Me he esforzado mucho y hoy mi sueño se ha hecho realidad. Prometo trabajar más duro que nunca, para mostrarle al mundo quién soy como artista y ser humano. Amo mi vida y no doy absolutamente nada por sentado. Tengo más hambre que nunca y ahora comienza el trabajo. Gracias a todos los que me han apoyado, y a los que no les agrado … bueno, qué lástima 🤷🏼‍♀️ Sé lo que valgo, mi talento y siempre me esforzaré por ser mejor. Ahora abroche el cinturón porque esto se va a poner interesante. ¡¡PONGÁMONOS A TRABAJAR!! @wwenxt @tripleh", escribió.

Taya consiguió tres veces el título de reina de reinas, siendo la actual monarca, reteniéndola por 528 días, además de ser Campeona Knockouts en la empresa norteamericana Impact. También conquistó el título de Lucha Capital, en 2018.

